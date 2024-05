Zhang Addii mai facili - messaggio a Oaktree Amate l' Inter

(Di sabato 25 maggio 2024) "Sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio, ma non ero pronto" MILANO - "Cariisti, glinon sono mai, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami. Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio. La semplice verità .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilgiornaleditalia©

Hakan Calhangolu ha voluto salutare attraverso i social il presidente Steven Zhang dopo l’acquisizione di Oaktree Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha salutato Steven Zhang attraverso i social. Il turco si è detto molto triste per questo addio. calcionews24

Steven Zhang saluta l'Inter: "Gli addii non sono mai facili" - Steven Zhang saluta l'Inter: "Gli addii non sono mai facili" - "Cari Interisti, gli addii non sono mai facili, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami. Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio. tg24.sky

Zhang saluta l'Inter: "Forza Inter sempre, amala" - Zhang saluta l'Inter: "Forza Inter sempre, amala" - Gli addii non sono mai facili, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami. Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio. La semplice verità ... tuttojuve

Inter, la lettera di addio di Zhang: “Chiedo a Oaktree di amare questo club” - Inter, la lettera di addio di Zhang: “Chiedo a Oaktree di amare questo club” - L'ormai ex presidente Steven Zhang saluta ufficialmente l'Inter con una lettera d'addio pubblicata su Instagram: le sue parole ... tag24