Zeppieri-Mannarino in tv | data - orari - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Giulioaffronterà Adrianal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Per il terzo anno consecutivo il tennista di Latina è riuscito a centrare la qualificazione nella capitale francese. Il feeling evidentemente è di quelli buoni, anche se l’obiettivo rimane quello prima o poi di entrare in main drawmente per meriti di classifica e senza dover passare attraverso il tabellone cadetto. Per ora, anche a causa di qualche stop fisico di troppo, la top-100 ancora non è arrivata. Qui i punti possono essere fatti, perché dopo le tre sfide vinte nei giorni scorsi, l’azzurro ha una chance di superare anche il round d’esordio.è n°22 del mondo, ma è anche reduce da nove sconfitte nelle ultime dieci partite giocate. E in questa stagione sulla terra battuta, oltre ad aver incassato quattro sconfitte in altrettante partite, non ha nemmeno vinto un set finora.

Jannik Sinner affronterà Chris Eubanks al primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Chi ha visto i suoi allenamenti in terra francese parla di un Sinner in buone condizioni e lo stesso Jannik in conferenza stampa ha dichiarato di non essere preoccupato dall’anca. sportface

Flavio Cobolli affronterà Hamad Medjedovic al primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Decisamente sfortunato il tennista romano, che dopo la bella settimana di Ginevra, nello Slam francese avrebbe la ghiotta occasione di ottenere punti necessari per una clamorosa rimonta ai danni di qualche connazionale e ottenere così il quarto e ultimo pass per le Olimpiadi. sportface

Luciano Darderi affronterà Rinky Hijikata al primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La stagione dell’azzurro classe ’02 è senz’altro tra le note positive di questo 2024 e anche a Lione è arrivata l’ennesima settimana positiva, seppur chiusa con una prestazione non delle migliori contro Etcheverry in semifinale. sportface

