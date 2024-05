Zambia - pugno duro contro gli immigrati clandestini | la situazione

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag – Da diverso tempo inarrivanoprovenienti da altri paesi africani e, se qualcuno decide di rimanere in questo Stato, altri lo usano come via di transito per arrivare in Sudafrica. Visto il numero dini che emigra sarebbe facile pensare che le autorià del Paese accolgano questi disperati a braccia apert, ma non e’ affatto cosi’ visto come usano metodi duri per rispedirli nelle proprie terre di provenienza.sugliDi recente la poliziana ha arrestato 50etiopi aventi un’età compresa tra i 14 e i 35 anni e presto inizierà le procedure per rispedirli in Etiopia. Non si tratta un caso isolato, visto che tra il 18 e il 21 Aprile di quest’anno sono stati 142 gli africaniarrestati e deportati. Questi arresti fanno parte di un piano più ampio, che mira a proteggere le frontiere dello: da tempo le autorità stanno usando ilgli, basti pensare che tempo fa hanno cacciato dalla capitale Lusaka diversi africani che vendevano merci per le strade senza avere l’autorizzazione né permessi di soggiorno.