Yvonne Sciò | Ho rifiutato due inviti di Brad Pitt Sono stata una scema - ma non mi sentivo bella da piacergli

(Di sabato 25 maggio 2024)e quella volta – o meglio, quelle due volte – in cui disse “no” a. Èla stessa attrice e regista a raccontare l’aneddoto a Monica Setta, ospite del suo programma Storie di donne al bivio: “Le mie amiche mi dicono ancora oggi cheuna, perché lui mi piaceva, ma quando mi chiese di uscire mi sembrò una follia. Non mimai sentita néné tanto interessante da poter piacere a”. Alla domanda di Monica Setta sul flirt con, l’attrice ha risposto: “Incontraia una cena di amici americani e mi chiese subito di vederci. Non gli diedi nemmeno il mio cellulare. Pensai, ma ti pare che uno cosi vuole portare fuori proprio me? La seconda volta lo rividi alla festa degli Oscar di Vanity e fu ancora più esplicito. Mi disse: ‘sei semplicemente meravigliosa’. Mi invitò a cena e ancora una volta io mi ecclissai. Me nepentita, ovviamente, mafatta così.