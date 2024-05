Youth Festival - un mese al grande show

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Manca un, ma visto quanto ‘pesa’ l’evento giusto darne conto con l’anticipo che l’evento merita. Dal 26 al 30 giugno prossimi torna infatti a Sassuolo uno degli appuntamenti più importante per i giovani di tutta la regione, il piùevento gratuito di tutto il Nord Italia: loche avrà, come sempre, il patrocinio del Comune di Sassuolo e della Regione Emilia Romagna. Per il 2024 la ‘mission’ dell’organizzazione è quella di traghettare un format oramai evoluto a dismisura ad una dimensione pienamente compiuta, che riproponga una vera e propria ‘Live Hall’ immersa nel verde, in linea con iinternazionali contemporanei di simili dimensioni. Lo, del resto, è ormai diventato un appuntamento d’eccezione e motivo di vanto per la città di Sassuolo. La musica ne è la colonna portante e si sa quanto, per l’Emilia, questo sia fattore di successo per una manifestazione che celebra l’undicesima edizione con un ‘ritorno alle origini’ scritto da una filosofia tanto semplice quanto efficace, ovvero ‘open & free’.