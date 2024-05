Xbox Next sarà una linea di dispositivi compatibili basati su Windows?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 25 maggio 2024) L’inarrestabile Jez Corden ha affermato che la prossima generazione di consolepotrebbe essere sostanzialmente unadi, caratterizzati da un sistema operativo basato fortemente su(in modo decisamente più marcato rispetto alle console attualmente in commercio). Il celeberrimo giornalista è intervenuto in queste ore in una nuova discussione dei fan incentrata sulla chiacchierata, affermando che secondo lui la proverbiale-gen del colosso di Redmond noncaratterizzata da un singolo dispositivo, macomposta da una vera e propriadi prodotti tuttitra di loro. Leggiamo quanto affermato da Corden: “La prossimaavrà una forte improntaun dispositivo di riferimento da proporre a vari produttori, in maniera simile a un ASUS ROG Ally, per fare un esempio. Proprio come il Surface Pro 11 rappresenta un riferimento per i PC con AI”.