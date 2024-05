WWE King and Queen of the Ring 2024 – Preview

(Di sabato 25 maggio 2024) Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovatargata World Wrestling Entertainment. Tocca all’evento arabo, che questa volta saràandof the. Tutti pronti, quindi, a vedere due nuove incoronazioni, quelle del re e della regina del. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. TRIPLE THREAT MATCH Sami Zayn (c) vs Chad Gable (w/Otis) vs Bronson Reed for the WWE Intercontinental Championship Nonostante Chad Gable e il suo grandioso essere Heel siano ormai uno dei punti forti di Raw, non credo che strappi la cintura a Sami Zayn in questa occasione. Prima di tutto dovrà disfarsi di Otis e soltanto dopo, cioè dopo che questo Match sarà finito con Bronson Reed si sarà preso il Pin, il loro programma continuerà e probabilmente, alla fine, Gable verrà incoronato campione intercontinentale. Mi aspetto un Match molto divertente, senza pause e candidato di ferro a Match della serata.

Alzi la mano chi avrebbe voluto vedere Chad Gable detronizzare GUNTHER in quel di WrestleMania 40 per il titolo intercontinentale. Questo grande onore è toccato a Sami Zayn che però adesso ha a che fare con una nuova versione di Gable che vuole assolutamente quella cintura. zonawrestling

La WWE, sabato sera, incoronerà i prossimi King e Queen of the Ring, nell’omonimo premium live event in terra saudita. Ma la vittoria del già prestigioso torneo impatterà fortemente anche su un altro super evento, ovvero Summerslam, come confermato da Triple H in persona poco fa. zonawrestling

Come abbiamo visto ieri sera, Bianca Belair ha mancato l’accesso alla finale del Queen Of The Ring Tournament perdendo contro Nia Jax a SmackDown dopo che quest’ultima aveva sconfitto anche la compagna Jade Cargill una settimana prima. zonawrestling

WWE: Belair e Cargill difenderanno i titoli di coppia nel pre-show di King & Queen Of The Ring - WWE: Belair e Cargill difenderanno i titoli di coppia nel pre-show di king & queen Of The Ring - Come abbiamo visto ieri sera, Bianca Belair ha mancato l'accesso alla finale del queen Of The Ring Tournament perdendo contro Nia Jax a SmackDown dopo che quest'ultima aveva sconfitto anche la compagn ... zonawrestling

WWE: Forte paura per Randy Orton alla fine di SmackDown - WWE: Forte paura per Randy Orton alla fine di SmackDown - Alla fine di SmackDown, i fan e non solo, si sono preoccupati per le condizioni di Randy Orton, che sembrava dolorante ad un ginocchio ... spaziowrestling

WWE: Rivelata la finale del King of the Ring, sarà un grande match - WWE: Rivelata la finale del king of the Ring, sarà un grande match - Adesso sappiamo quale sarà la finale del king of the Ring, match che si disputerà nel corso del Premium Live Event arabo ... spaziowrestling