Wayne Rooney nominato allenatore del Plymouth Argyle

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 25 maggio 2024) Notizia fresca giunta in redazione:è stato ufficialmentedel club del campionatomentre ritorna dopo un breve periodo lontano dal calcio. La leggenda del Manchester United è tornata in panchina appena cinque mesi dopo essere stata esonerata dal Birmingham City all’inizio dell’anno.non è riuscito a cambiare le cose ai Blues, vincendo solo due delle sue 15 partite al club con la sua ex squadra retrocessa dal campionato dopo aver terminato al 22esimo posto. Il 38enne è stato oradelche è riuscito a evitare per un soffio la retrocessione a fine stagione, con un solo punto che li separava dal Birmingham City. Altre storie / Ultime notizie Parlando dopo la sua nomina,ha affermato che questo era il “passo successivo perfetto” e ha elogiato il club. “Questa è un’opportunità per far parte di un progetto entusiasmante.