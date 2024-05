Vuelle In A2 irrompe la novità dei play-in

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Sarà un lungo campionato quello di A2. Col girone unico a 20 squadre le partite di andata e ritorno saranno 38 in totale, con ben 8 turni infrasettimanali. Si torna alla vecchia formula: la squadra prima classificata al termine della regular-season sarà promossa in Serie A, mentre la seconda promozione verrà assegnata al termine deioff. Laè che le squadre classificate dall’8° al 13° posto saranno ammesse alin e si incontreranno con un primo turno in gara unica in casa della squadra meglio classificata: 10ª contro 13ª e 11ª contro 12ª. Dopo di che la vincente del primo scontro affronterà l’ottava squadra in griglia-off mentre l’altra incrocerà la nona. Accederanno perciò aioff le squadre vincenti il-in e le squadre classificate dal 2° al 7° posto al termine della fase di qualificazione, con la sequenza classica: 3 partite in casa su 5 per la formazione meglio classificata.