Volontariato di qualità Medici con la valigia da Monza nel mondo

(Di sabato 25 maggio 2024) Daarriva forte il messaggio della necessità di un terzo settore più unito nell’ambito sanitario, per fare ancor di più la differenza in Italia e nel. Questo è stato il tema del convegno di ieri al Dipartimento dina e chirurgia della sede monzese dell’Università di Milano-Bicocca, organizzato da Italian Global Health Action (Igha), l’organizzazione non profit nata aun mese fa, proprio grazie all’unione di duemonzesi d’adozione (ma milanesi d’origine), che hanno fatto dele del bene agli altri la propria vita: Luca Pavesi e Momcilo Jankovic. Il primo è un dentista di 50 anni, con grande esperienza nell’ambito maxillo facciale, impegnato in missioni sanitarie all’estero già dai tempi dell’Università. Il secondo - noto a tutti come Dottor Sorriso - è stato fino al 2016 a fianco dei bambini malati di leucemia come responsabile dell’unità operativa Day hospital di Ematologia pediatrica dell’ospedale San Gerardo, per poi, dopo il pensionamento, rimanere attivo nella Fondazionee Brianza per il bambino e la sua mamma.