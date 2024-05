Volley - l’Italia soppianta l’Iran | Romanò e Michieletto alzano le marce in Nations League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)ha sconfittoper 3-0 (25-19; 25-18; 25-11) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nelladimaschile. Gli azzurri si sono imposti in maniera nitida al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile), prendendo di forza il comando delle operazioni nei tre set e chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco. I Campioni del Mondo hanno sciorinato un gran livello di gioco e hanno replicato il successo ottenuto due giorni fa contro la Germania, annichilendo un avversario che poteva rivelarsi particolarmente rognoso. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono così portati al quarto posto in classifica generale (due successi, due punti), all’inseguimento di Polonia e Giappone che hanno vinto i primi tre incontri disputati. Gli azzurri torneranno in campo domani (sabato 25 maggio, ore 19.00) per fronteggiare l’arcigno Giappone, solidissimo in difesa e caparbio in attacco, mai domo e tutt’altro che semplice da battere.