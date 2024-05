Volley La volata dei playoff Kerakoll affronta Ancona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Fine settimana vietato ai deboli di cuore: le tre squadre della nostra provincia impegnate neipromozione vanno a caccia ciascuna di una impresa, per poter sognare ancora. In serie B maschile laSassuolo, dopo aver sfiorato una bellissima vittoria in casa contro Tuscania va addove alle 17.30 sfiderà il Begindi Dore Dalla Lunga, in una gara di grande importanza psicologica, in ogni caso le due squadre si troveranno ad inizio giugno nell’ultimo gironcino a tre che vale un posto in A3. Il gironcino sarà completato dalla vincente del girone delle seconde di cui fa parte la National Villa d’Oro, che alle 19 alla Palestra Marconi ha una grande occasione contro il Toscana Garden Castelfranco di Sotto: se i rossoneri vinceranno 3-0 o 3-1 possono sperare nell’aggancio in vetta. Trasferta marchigiana per la Zerosystem S.Damaso che, forte del 3-1 conquistato all’andata, scende a Pesaro ospite di un pericoloso Battistelli Blu