Volley - la Giusto Spirito punta alla B1 | Vicenza è fort - ce la metteremo tutta

(Di sabato 25 maggio 2024) Ultimo atto stagionale della pvolo ad alti livelli, con laRubierese che stasera alle 20,30 gioca ala seconda gara dei play-off promozione di B1. "Ancheè un’ottima squadra – dice il coach rubierese Andrea Ghibaudi – ha ragazze d’esperienza che conosco e che ci daranno filo da torcere. Ce la, ma non dipende più solo da noi perché in caso di vittoria 3 a 0 dovremo aspettare l’esito di Concorezzo-che si gioca sabato 1 giugno". SERIE D. Dpalestra di Sesso sono uscite le squadre neo promosse dPrima Divisione che entrano così nei campionati regionali. Tra le ragazze, la Virtus Casalgrande ha sconfitto 3 a 0 (25-20 30-28 27-25) l’HRP Castello di Roteglia con parziali molto equilibrati. Tra i ragazzi, più facile per San Marco DB Easy di Boretto che ha sconfitto 3 a 0 (25-21 25-17 25-18) le Gazze Cavriago. Foto: la capitana di Casalgrande, Beatrice Mandreoli, con il trofeo promozione e la maglietta Fuori D testa.

