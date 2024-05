Vis Con la Ternana in C - Zoia torna a Pesaro

(Di sabato 25 maggio 2024) Riccardoad essere un giocatore della Vis. La retrocessione della, sconfitta dal Bari nella gara di ritorno del playout al Liberati (0-3) e retrocessa in C (la prossima stagione sarà un’altra delle big nel girone centrale) fa decadere l’obbligo di riscatto dal contratto con cui la società biancorossa lo aveva ceduto alle Fere in gennaio. La Vis in questo modo perde una somma notevole (il riscatto era fissato intorno ai 250.000 euro) ma riceve un cospicuo indennizzo: circa 80.000 euro tra quanto già avuto e quanto da incassare. E ritrova la proprietà del cartellino del giocatore. Dopo aver trascorso una stagione e mezza da protagonista alla Vis con 59 presenze e un gol, 23 gare su 23 da titolare nel campionato appena trascorso fino alla cessione,a Terni ha visto il campo solo per brevi spezzoni: appena 3 apparizioni in campionato per 19 minuti totali e una nel playout (nella gara d’andata a Bari) per 5 minuti.

