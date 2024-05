Violenza sessuale - giovane condannato a due anni Scatta l’interdizione da incarichi nelle scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) L’accusa era pesantissima: sequestro di persona eaggravata. La richiesta del pubblico ministero anche: seidi reclusione. La difesa però è riuscita a scardinare alcuni degli addebiti, con il giudice per l’udienza preliminare che, in rito abbreviato, hail ragazzo a duedi reclusione (pena sospesa) e al pagamento di una provvisionale di 5mila euro, oltre alperpetua da qualunque incaricodi ordine e grado estrutture frequentate prevalentemente da minori. Protagonista della vicenda è un ragazzo albanese di 25, difeso dagli avvocati Barbara Vallini e Massimo Pennacchi. Secondo l’accusa il, all’epoca dei fatti 22enne, assieme a un parente 18enne (poi tornato in patria e resosi irreperibile) in una notte d’agosto del 2021 avrebbero sequestrato, caricato a bordo di un auto e poi costretto a subire atti sessuali in un parcheggio di Pegazzano due minorenni di 14 e 15, che avevano incontrato durante la serata in un locale del centro.