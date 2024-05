Viola come il Mare 2 - anticipazioni 30 maggio | la protagonista scopre chi è suo padre

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 25 maggio 2024)il2,30: emozioni assicurate anche nella quinta puntata della seconda stagione della fiction. Intanto dovrebbe esserci un grande ritorno pere Francesco, ma ci sarà sicuramente pure l’arrivo di un importante personaggio di cui finora si è sentita soltanto…la voce! Sconvolgerà la vita dei due protagonisti e non sarà assolutamente il solo, perché la giornalista scoprirà la verità a lungo cercata.il2,30e Francesco sempre più vicini, ma… Francesco edi @il2 (Foto da Facebook)Sembra tornata la serenità per i personaggi di Francesca Chillemi e Can Yaman in “il2“…Farah se n’è andata, lasciando Johanna al giovane, ma lui ha ripreso ad occuparsene con. In questa puntata però entrerà in scena un ragazzo in carrozzina di nome Pietro Leone, ex motociclista. La sua vicenda coinvolgerà molto la giornalista ex “Miss Italia”, dato che anche lei fa i conti con una gravissima malattia.