Vincitore Isola dei Famosi 2024 | Dario Maltese mira ad un naufrago e svela la verità sulle liti con Sonia Bruganelli

(Di sabato 25 maggio 2024) In attesa delle ultime puntate dell’dei, l’opinionista, volto del Tg5, ha finalmenteto la suain studio con la collega. Cosa c’è dietro? Il giornalista ha vuotato il sacco nel corso di una recente puntata di Casa Sdl.dei: parla, il suo bilancio Persta per concludersi la sua prima esperienza nei panni di opinionista dell’dei. Durante le varie puntate che hanno caratterizzato il reality di Canale 5, non sono mancati i battibecchi con. Tuttavia adesso, il giornalista ha smentito che tra i due ci siano degli attriti, confermando però le loro visibili diversità caratteriali e di pensiero. Ecco le sue parole in merito: Io eci stiamo molto simpatici e in realtà andiamo molto d' accordo. Siamo oggettivamente abbastanza diversi, la pensiamo su tutto in maniera diversa, ma questo è anche bello.

Il giorno della finale de L’Isola dei Famosi 2024, stando alle parole di un noto giornalista, potrebbe non essere così vicino come si era vociferato. Infatti, nonostante il reality stia facendo ascolti molto al di sotto delle aspettative, dovrebbe durare ancora per qualche settimana senza chiudere in anticipo. anticipazionitv

Elettra Lamborghini a Verissimo: «Voglio adottare per salvare vite non perché non posso avere figli. Felicissima con Afrojack» - Elettra Lamborghini a Verissimo: «Voglio adottare per salvare vite non perché non posso avere figli. Felicissima con Afrojack» - Elettra Lamborghini è stata la prima ospite del pomeriggio di Verissimo con Silvia Toffanin. La cantante ha parlato dei suoi 30 anni e di come sia felice accanto al marito ... leggo

