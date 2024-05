Villaggio dei Ragazzi | raduno di oltre mille - tra ex allievi e dipendent - nel nome di Don Salvatore

(Di sabato 25 maggio 2024) Maddaloni. Si è svolta stamane, nella sede deldei, la prima riunione degli exe degli exi della Fondazione assistenziale ed educativo – formativa, ora a controllo regionale, creata a Maddaloni da dond’Angelo circa 77 anni fa. Accolti dal commissario straordinario dell’Ente, l’ avvocato Antonio Caradonna, e dal coordinatore delle scuole superiori, l’ingegnere Giusto Nardi, sono stati circa un migliaio “gli ex” giunti, per l’occasione, da ogni parte d’Italia, ciascuno con il proprio bagaglio di ricordi, affetto e gratitudine verso il Fondatore e verso l’Istituzione che per tanti anni è stata per ognuno una vera casa. “L’obiettivo è quello di creare un intreccio permanente di relazioni tra exi, per coltivare la memoria degli anni della giovinezza trascorsa alma con uno sguardo rivolto al futuro, al rilancio definitivo di un’ Opera da sempre protesa al sociale e alla formazione “, ha dichiarato il Commissario Caradonna .

Nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso, l’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con Perlatecnica e Paideia, ha organizzato anche quest’anno la Unisannio High School Hackathon. La gara finale, che si è svolta nella giornata di ieri presso il bellissimo Auditorium di Sant’Agostino Unisannio e che ha visto la partecipazione di studenti e studentesse di 10 scuole provenienti da tutta la regione campania, si è conclusa con il primo posto del team di robotica dello storico Istituto Industriale del Villaggio dei Ragazzi. ildenaro

Villaggio dei Ragazzi: raduno di oltre mille, tra ex allievi e dipendenti, nel nome di Don Salvatore. - villaggio dei ragazzi: raduno di oltre mille, tra ex allievi e dipendenti, nel nome di Don Salvatore. - Home > Società > Scuola – Università – Cultura > villaggio dei ragazzi: raduno di oltre mille, tra ex allievi e dipendenti, nel nome di Don Salvatore. Si è svolta stamane, nella sede del villaggio dei ... casertakeste

GUARDA LE FOTO - Villaggio dei Ragazzi: raduno di oltre mille, tra ex allievi e dipendenti, nel nome di Don Salvatore - GUARDA LE FOTO - villaggio dei ragazzi: raduno di oltre mille, tra ex allievi e dipendenti, nel nome di Don Salvatore - 15:15:22 MADDALONI. Si è svolta stamane, nella sede del villaggio dei ragazzi, la prima reunion degli ex allievi e degli ex dipendenti della Fondazione assistenziale ed educativo - formativa, ora a ... casertafocus

Birmania, i ragazzi contro i generali - Birmania, i ragazzi contro i generali - Da tre anni i militari sono tornati al potere ed è cominciato il momento più oscuro della storia del Paese: omicidi, violenze, libertà minacciate. Ma i giovani, maschi e femmine, hanno creato un eserc ... corriere