Villa Literno | consegna di droga in monopattino - arrestato 32enne dell’agro

(Di sabato 25 maggio 2024). Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Caserta haunaversano, perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe hanno fermato l’uomo a, insospettiti dal continuo andirivieni a bordo di unelettrico, a velocità sostenuta. Perquisito, sono state trovate in una tasca del jeans 15 stecche di “hashish”. Presso la sua abitazione, dietro un pensile del bagno, è stato rinvenuto un panetto della stessa sostanza, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. La, del peso di circa 100 grammi, è stata sequestrata, insieme alutilizzato per le consegne. All’esito delle formalità, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Nella mattinata odierna, la misura è stata convalidata dal Tribunale di Napoli Nord di Aversa.