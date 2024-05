VIDEO&FOTO ‘The Best’ - Limatola premia le giovani eccellenze della sua terra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata all’insegnacultura.ha vissuto due eventi in uno che hanno rimesso al centro un aspetto di promozione del territorio e dellelocali che inorgogliscono e sui quali provare a costruire un futuro roseo. Il tutto nello splendido scenario del ‘Salone delle Feste’ del Castello di, gremito per l’occasione per vivere questa giornata intensa. Nella prima parte c’è stato spazio per la presentazione del libro ‘Aurelia e le altre’ di Lidia Di Lorenzo, testo finanziato generosamente da Massimiliano Marotta, vicepresidente dell’Associazione ‘Giuseppe Aragosa Ars Historiae’. Un gesto importante da parte dell’imprenditore sannita che si dimostra ancora una volta attento allo sviluppo di questo tipo di discorso, volano per la crescita dei piccoli borghi. Interventi iniziali di Ottavia Aragosa, presidente dell’Associazione ‘Giuseppe Aragosa Ars Historiae’, Ilaria Ciervo, presidente dell’Associazione Storica del Caiatino e di Valeria Taddeo, già direttrice dell’Archivio di Stato di Benevento.