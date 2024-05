VIDEO – Milan - pasillo de honor per Kjae - Giroud e Pioli

L'allenatore rossonero, il francese e Kjaer salutano per i tifosi. Sugli spalti commozione e tanta gratitudine per la fine di un ciclo - L'allenatore rossonero, il francese e Kjaer salutano per i tifosi. Sugli spalti commozione e tanta gratitudine per la fine di un ciclo - L'allenatore rossonero, il francese e Kjaer salutano per i tifosi. Sugli spalti commozione e tanta gratitudine per la fine di un ciclo ... gazzetta

Liga: il Real Madrid pareggia nell'ultima di Kroos al Bernabeu - Liga: il Real Madrid pareggia nell'ultima di Kroos al Bernabeu - I merengues non riescono a sfondare e, negli ultimi minuti, concedono il pasillo de honor a Toni Kroos: il tedesco si ritirerà dopo gli Europei e viene omaggiato dal Bernabeu. Nelle altre gare ... sportmediaset.mediaset

Il 22 maggio nella storia del calcio italiano: la particolare coincidenza con i successi europei di Juventus, Inter, Milan e Atalanta - Il 22 maggio nella storia del calcio italiano: la particolare coincidenza con i successi europei di Juventus, Inter, milan e Atalanta - “Chiamale se vuoi…coincidenze”. Gli italiani dovrebbero lanciare una petizione da spedire alla UEFA: “Vogliamo giocare le finali solo il 22 maggio “. Il motivo In quello specifico giorno, le squadre ... ilfattoquotidiano