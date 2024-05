VIDEO – Milan - l’abbraccio commovente della squadra a Stefano Pioli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 25 maggio 2024), prima dell’iniziogara contro la Salernitana laha omaggiato l’addio dicon un abbraccio. IlPrima del fischio d’iniziogara trae Salernitana, i giocatori rossoneri hanno omaggiato mistere si sono riuniti in cerchio, applaudendo il tecnico emiliano, alla sua ultima partita alla guida del Diavolo. Nella giornata di venerdì 24 maggio, infatti, la società rossonera ha comunicato che l’avventura dicon club di via Aldo Rossi terminerà in maniera anticipata, rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata per il 2025. La notizia era nell’aria da diverso tempo. Ecco che allora, tutti i giocatori hanno mostrato grande affetto all’allenatore che ha portato nuovamente ilin alto ed è riuscito a riportare lo scudetto ao dopo 11 anni. Tra i rossoneri che hanno omaggiato, non è passato inosservato Leao che ha preso in braccio il tecnico.