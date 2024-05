VIDEO Charles Leclerc in pole position a Monaco! Il giro perfetto con la Ferrari a Montecarlo

È pole position per Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il monegasco e la sua Ferrari firmano la terza pole in Formula 1, sulle strade di casa. In prima fila con Leclerc, c’è la McLaren dell’australiano Oscar Piastri.

ilfattoquotidiano

Charles Leclerc non può che sorridere dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monte Carlo il padrone di casa per eccellenza ha vissuto qualifiche in crescendo, con una Q3 stellare nella quale ha piazzato due ottimi giri, approfittando dei guai di Max Verstappen che, nel tentativo decisivo, ha toccato il guard-rail a Sainte-Devote e ha dovuto annullare il suo giro finale.

oasport