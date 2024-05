Viaggio a Kinmen - dove si convive con le esercitazioni cinesi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 25 maggio 2024)(Taiwan). Due giorni, giovedì e venerdì, passati senza quasi accorgersi dellemilitariattorno nello Stretto di Taiwan. “Niente di nuovo”, dice Asheng, 50 anni (nella foto, con alle spalle una nave commerciale cinese). È la guida che ci accompagna durante il tour in barca in queste acque contese (clicca qui per sfogliare la gallery). Sembra abituato alla situazione. È un confine labile, non soltanto geograficamente parlando, e per questo pericoloso: da una parte, può dare l’idea di attenzione costante e vigile; dall’altra, quella di una normalità che rischia di cambiare i destini di quest’isola. Siamo a una manciata di chilometri da Xiamen, nella Repubblica popolare cinese, che rivendica la sovranità sull’isola. Ma il governo è quello della Repubblica di Cina (Taiwan), la cui costa più vicina dista quasi 200 chilometri.(o Jinmen, o ancora Quemoy) significa “Porta d’oro”.