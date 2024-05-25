Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2024 ore 15 | 30

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NOTIZIARIO 25 MAGGIO ORE 13:20 MATTEO BERTNCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCLANA SEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA APPIA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA CASILINA QUI CODE A TRATTI DAL RACCORDO A LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AD ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CO CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OSTIA ANTICA A FIUMICINO INFINE, GLI EVENTI, È INIZIATO ALLO STADIO OLIMPICO IL PRIMO INCONTRO IN VISTA DELLA GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI CHE SI SVOLGERA’ DOMANI DOMENICA 26 MAGGIO È ISTITUITA QUNIDI FINO A CASSATE NECESSITA’ LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VARIE VIE NELLA ZONA DELL’EVENTO, SONO DEVIATE 10 LINEE BUS E RALLENTATE CON POSSIBILI DEVIAZIONI ALTRE 2 INOLTRE, SEMPRE PER LA GIORNATA MONDIASLE DEI BAMBINI È STATO POTENZIATO IL SERVIZIO DELLA METRO A E SONO STATE ISTITUITE DIVERSE AREE DI SOSTA PER I BUS TURISTICI.
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NOTIZIARIO 25 MAGGIO ORE 12:20 MATTEO BERTNCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE LA STRADA PRECEDENTEMENTE CHIUSA È STATA RIAPERTA E IL VEICOLO IN FIAMME RIMOSSO, AL MOMENTO NON CI SONO DIAGI ALLA VIABILITA’ RIAPERTA ANCHE VIA ELSA MORANTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRAFFICO È REGOLARE SULLA TANGENZIALE EST RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA ROMA TERMAMO E TIBURTINA ANCHE IN QUESTO CASO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ RIMOSSI ANCHE I DUE INCIDENTI IN INTIERNA SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA RIMANENDO IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E PONTINA SEMRPE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SULLA A1 CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE DEI FABRO E ORVIETO VERSO LA CAPITALE SULLA CASILINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI AD ARICCIA NELLE DUE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, QUESTA SERA E DOMANI SERA SULLA METRO MARE STOP AI LAVORI SERALI, LE ULTIME CORSE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE 23:30.
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NOTIZIARIO 25 MAGGIO ORE 11:20 MATTEO BERTNCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, LA QUALE È CHUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO.
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Grosso pino domestico cade in centro città a Umbertide - ...via Roma, centro storico di Umbertide, è caduto un grande pino domestico per fortuna senza conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali di Umbertide per occuparsi della viabilità ... umbriacronaca
Grosso pino domestico cade in mezzo alla strada, tragedia sfiorata in via Roma - ...di vento e di malattie sulla pianta Tragedia sfiorata questa mattina (25 maggio) in via Roma , ad ... Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Umbertide per occuparsi della viabilità, ... tuttoggi.info