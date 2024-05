Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2024 ore 15 | 30

NOTIZIARIO 25 MAGGIO ORE 13:20 MATTEO BERTNCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCLANA SEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA APPIA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA CASILINA QUI CODE A TRATTI DAL RACCORDO A LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AD ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CO CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OSTIA ANTICA A FIUMICINO INFINE, GLI EVENTI, È INIZIATO ALLO STADIO OLIMPICO IL PRIMO INCONTRO IN VISTA DELLA GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI CHE SI SVOLGERA’ DOMANI DOMENICA 26 MAGGIO È ISTITUITA QUNIDI FINO A CASSATE NECESSITA’ LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VARIE VIE NELLA ZONA DELL’EVENTO, SONO DEVIATE 10 LINEE BUS E RALLENTATE CON POSSIBILI DEVIAZIONI ALTRE 2 INOLTRE, SEMPRE PER LA GIORNATA MONDIASLE DEI BAMBINI È STATO POTENZIATO IL SERVIZIO DELLA METRO A E SONO STATE ISTITUITE DIVERSE AREE DI SOSTA PER I BUS TURISTICI.

