Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2024 ore 12 | 30

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NOTIZIARIO 25 MAGGIO ORE 13:20 MATTEO BERTNCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCLANA SEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA APPIA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA CASILINA QUI CODE A TRATTI DAL RACCORDO A LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AD ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CO CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OSTIA ANTICA A FIUMICINO INFINE, GLI EVENTI, È INIZIATO ALLO STADIO OLIMPICO IL PRIMO INCONTRO IN VISTA DELLA GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI CHE SI SVOLGERA’ DOMANI DOMENICA 26 MAGGIO È ISTITUITA QUNIDI FINO A CASSATE NECESSITA’ LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VARIE VIE NELLA ZONA DELL’EVENTO, SONO DEVIATE 10 LINEE BUS E RALLENTATE CON POSSIBILI DEVIAZIONI ALTRE 2 INOLTRE, SEMPRE PER LA GIORNATA MONDIASLE DEI BAMBINI È STATO POTENZIATO IL SERVIZIO DELLA METRO A E SONO STATE ISTITUITE DIVERSE AREE DI SOSTA PER I BUS TURISTICI.
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NOTIZIARIO 25 MAGGIO ORE 08:20 MATTEO BERTNCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE ALTRE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL LAZIO SULLA FLAMINIA, CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA VERSO MALBOGHETTO ADESSO GLI EVENTI: OGGI È PREVISTO UN PRIMO INCONTRO ALLO STADIO OLIMPICO IN VISTA DELLA GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI CHE SI SVOLGERA’ DOMANI DOMENICA 26 MAGGIO È ISTITUITA QUNIDI FINO A CASSATE NECESSITA’ LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VARIE VIE NELLA ZONA DELL’EVENTO, SONO DEVIATE 10 LINEE BUS E RALLENTATE CON POSSIBILI DEVIAZIONI ALTRE 2 LINEE BUS.
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NOTIZIARIO 25 MAGGIO ORE 07:20 MATTEO BERTNCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO ADESSO GLI EVENTI: IN VISTA DELLA GIORNATA NAZIONALE DEI BAMBINI PREVISTA PER DOMANI DOMENICA 26 MAGGIO, SARA’ PREVISTO UN IPRIM O INCONTRO NELLA GIORNATA DI OGGI ALLO STADIO OLIMPICO, È ISTITUITA QUNIDI A PARTIRE DALLE 7 DI OGGI E FINO A CESSATE NECESSITA’ LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE SU VARIE VIE NELLA ZONA DELL’EVENTO E SONO DEVIATE INOLTRE 10 LINEE BUS E RALLENTATE CON POSSIBILI DEVIAZIONI ALTRE DUE LINEE BUS INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA SERA E DOMANI SERA SULLA MEETRO MARE STOP AI LAVORI SERALI, LE ULTIME CORSE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE 23:30.
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