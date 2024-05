Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 25 maggio 2024) NOTIZIARIO 25 MAGGIO ORE 12:20 MATTEO BERTNCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, DOVE LA STRADA PRECEDENTEMENTE CHIUSA È STATA RIAPERTA E IL VEICOLO IN FIAMME RIMOSSO, AL MOMENTO NON CI SONO DIAGI ALLA VIABILITA’ RIAPERTA ANCHE VIA ELSA MORANTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRAFFICO È REGOLARE SULLA TANGENZIALE EST RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LATERMAMO E TIBURTINA ANCHE IN QUESTO CASO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ RIMOSSI ANCHE I DUE INCIDENTI IN INTIERNA SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA RIMANENDO IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E PONTINA SEMRPE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SULLA A1 CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE DEI FABRO E ORVIETO VERSO LA CAPITALE SULLA CASILINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI AD ARICCIA NELLE DUE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, QUESTA SERA E DOMANI SERA SULLA METRO MARE STOP AI LAVORI SERALI, LE ULTIME CORSE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE 23:30.