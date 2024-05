Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 25 maggio 2024) NOTIZIARIO 25 MAGGIO ORE 08:20 MATTEO BERTNCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE ALTRE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELSULLA FLAMINIA, CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA VERSO MALBOGHETTO ADESSO GLI EVENTI: OGGI È PREVISTO UN PRIMO INCONTRO ALLO STADIO OLIMPICO IN VISTA DELLA GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI CHE SI SVOLGERA’ DOMANI DOMENICA 26 MAGGIO È ISTITUITA QUNIDI FINO A CASSATE NECESSITA’ LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VARIE VIE NELLA ZONA DELL’EVENTO, SONO DEVIATE 10 LINEE BUS E RALLENTATE CON POSSIBILI DEVIAZIONI ALTRE 2 LINEE BUS. INOLTRE, SEMPRE PER LA GIORNATA MONDIASLE DEI BAMBINI E’ STATO POTENZIATO IL SERVIZIO DELLA METRO A E SONO STATE ISTITUITE DIVERSE AREE DI SOSTA PER I BUS TURISTICI. PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA SERA E DOMANI SERA SULLA MEETRO MARE STOP AI LAVORI SERALI, LE ULTIME CORSE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE 23:30.