Via Saragozza a Bologna chiusa | quando e dove

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Il Tour de France vale bene due giorni di passione: lunedì 27 e martedì 28 il traffico di via, nella zona del Meloncello sarà completamente interrotto fra le 9,30 e le 16 per lavori di riasfaltatura. Tour de France a: la mappa del percorsoarriva il Tour de France Il nuovo manto verrà steso, liscio liscio, per il passaggio dei ciclisti del Tour de France domenica 30 giugno prossimo (qui la mappa). La tappa inizia a Cesenatico, ma il traguardo è fissato in città con ingresso intorno alle 16 da via Mazzini: il circuito cittadino prevede un duplice passaggio, anche sull’ormai mitica salita di San Luca (1,9 chilometri al 10,6%). Naturalmente, la città si sta preparando all’evento ciclistica dell’anno e i lavori di asfaltatura rientrano in questo programma. Viaper due giorni I lavori – fa sapere il Comune – saranno eseguiti per fasi: la prima tranche del cantiere è proprio tra lunedì 27 e martedì 28si interverrà nel tratto tra via Irma Bandiera e via di San Luca con chiusura totale della viabilità.