Via agli incentivi auto | fino a 13 500 euro per le elettriche - con rottamazione e Isee fino a 30mila euro

(Di sabato 25 maggio 2024) Una misura messa in campo dal governo, con 950 milioni a disposizione, per rinnovare il vetusto parco circolante italiano, che ha una media di “anzianità” superiore ai 12 anni.

EUROfusion ha lanciato il bando per gli Engineering Grants (EEG) 2025, con scadenza il 21 giugno 2024. Il bando mira a sostenere l’educazione e la formazione di una nuova generazione di ingegneri nella fusione, ai quali EUROfusion garantirà la copertura dei salari e contribuirà ai costi di attività di ricerca e missioni per due anni. ildenaro

Meglio tardi che mai. Con la pubblicazione del Dpcm (decreto del presidente del consiglio dei ministri) sulla Gazzetta Ufficiale, torna la stagione degli ecobonus per l’acquisto di auto, moto e veicoli commerciali e per l’installazione di impianti a Gpl e metano. ilrestodelcarlino

Fabi, da giugno progressiva discesa mutui a tasso variabile - Fabi, da giugno progressiva discesa mutui a tasso variabile - "E' molto probabile che, alla luce della decisione di giugno" da parte della Bce "le rate dei vecchi mutui a tasso variabile possano iniziare una progressiva discesa, anche se è difficile, al momento, ... quotidiano

Milano, anziana lascia il 90% dei suoi beni al canile del Comune - Milano, anziana lascia il 90% dei suoi beni al canile del Comune - La donna, morta il 4 novembre e senza eredi, ha donato oltre 300mila euro ai 150 ospiti del rifugio di via L'Aquila. "Una boccata d'ossigeno", commenta l'assessore Grandi ... tgcom24.mediaset

Spese scolastiche, come recuperare fino a 800 euro - Spese scolastiche, come recuperare fino a 800 euro - Spese scolastiche, come recuperare fino a 800 euro nel corso di un anno. C’è un metodo che in pochi conoscono e che permette di risparmiare tanti soldi. Scopriamo come fare. pianetacellulare