Verstappen | Horner? Preferirei che queste cose non accadessero all’interno del team

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Guardian intervista Max, pilota F1 della Red Bull. Più che un’intervista, sembra più l’analisi di quello chenon dice o dice a denti stretti ad interessare di più. Impossibile non parlare della tempesta mediatica che ha coinvolto la scuderia ma il giovane pilota olandese si mostra più maturo rispetto al passato. “È quasi come se stesse valutando tutto ciò che può e non può dire, sapendo che le sue parole ricevono molta più attenzione che mai in questa stagione. «Più ne parlo, più la gente scrive», dice, quasi in tono di scusa. «Scrivi, ne fai una storia e la gente capirà solo piccolee così diventa un’enorme tempesta di merda. Sai cosa voglio dire?»“. Ovviamente il riferimento è allo scandalo sessista che ha coinvoltoe a tutte le polemiche successive fino all’addio programmato di Newey.: «Dobbiamo solo voltare pagina» Come è normale che sia, non ha gradito per niente tutta l’attenzione mediatica intorno aprincipal della Red Bull.