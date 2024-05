Verso Torres-Benevento - Auteri con la tentazione Meccariello | possibile un effetto ‘domino’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue indizi fanno una prova. È anche da questo punto di partenza che nasce ladidi gettare subito nella mischia stasera, ormai del tutto ristabilito dopo l’intervento al ginocchio che lo ha tenuto fermo da agosto. I minuti giocati contro la Triestina e quelli di sabato scorso hanno messo in mostra tutto il carisma e le qualità di un calciatore che servirebbe come il pane in una serata come quella del “Vanni Sanna“. L’unica remora, espressa daalla vigilia del doppio confronto con la Triestina e che può essere considerata ancora valida, riguarda i fisiologici rischi connessi alla lunga inattività di, che vanno a scontrarsi con l’intensità di una gara che si preannuncia a mille all’ora. L’utilizzo del difensore di Airola al centro potrebbe comportare undomino con Viscardi avanzato a centrocampo sull’out sinistro e Simonetti alle spalle di Lanini e Ciciretti, soluzione già vista nei venti minuti finali all’andata.