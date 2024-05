Verso le Elezioni europee Qual è lo Stato che ti rappresenta di più? Scoprilo con Atlante Europeo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – Dove sono i cittadini europei che ti somigliano diè lovicino a te? Quotidiano Nazionale in collaborazione con YouTrend lancia il test(clicca qui) per conoscere meglio l’Europa e i suoi Paesi membri. Per scopriree parte d’Europa ti èaffine basta rispondere a quindici semplici domande su religione, sport, ambiente, cibo, social e molto altro. Al termine del test, salterà fuori il Paese cheticon alcune informazioni utili per conoscerlo meglio tra cui la data di ingresso dellonell’Unione Europea, la popolazione e una curiosità. Il risultato ottenuto potrà essere condiviso direttamente sui social (X, Facebook e WhatsApp) oppure tramite e-mail. Inoltre, sempre in vista delledell’8 e 9 giugno, QN insieme al Centro Robert Schuman dell’Iue di Firenze mette a disposizione dei lettori il ‘Navigatore Politico’ (Clicca qui per iniziare il test) per orientarsi fra gli schieramenti.