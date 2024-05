Verso il nuovo Pontedera Ora c’è da trovare il mister

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Con la definizione delassetto societario, ilpuò concentrarsi adesso sui due temi più immediati: la scelta dell’allenatore e l’iscrizione alla prossima stagione. Sul primo il direttore sportivo Moreno Zocchi sta continuando i colloqui, ma nonostante che in giro si siano fatti alcuni nomi, anche suggestivi, di concreto fino ad oggi non c’è niente. Tutto al momento è fermo al classico "le faremo sapere" che caratterizza molti finali di colloquio di qualsiasi genere. Probabilmente, come già qualche giorno fa aveva dichiarato lo stesso diesse granata, serviranno ancora un paio di settimane prima che ci sia la fumata bianca. Colpi di scena permettendo, ovviamente, che in questa fase di stagione possono essere sempre dietro l’angolo. Invece sul fronte iscrizione le cose dovranno essere definite assai prima, perché per presentare la domanda di ammissione al campionato di Serie C 2024-25 il termine ultimo e inderogabile è martedì 4 giugno.