Versetti satanici - Sbai | Smantellano la cultura E la sinistra li giustifica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) «È inaccettabile. Io volevo venire in Italia per studiare Dante e Petrarca e per insegnarli poi in Marocco. Vogliono smantellare laitaliana»: è questo l'amaro commento dell'ex deputata Souadalla notizia dell'esenzione di due studenti musulmani di Treviso dallo studio di Dante. Cosa ne pensa? «A forza di fare richieste ignobili, ci diranno di spogliarci. Io sono venuta in Italia per studiare Dante e l'ho fatto finché ho potuto. Laitaliana è tutto: dove vogliamo arrivare?». La Divina Commedia è stata definita «un'opera a sfondo religioso», ma è una tappa obbligata. Non è così? «Non bisognare nulla. I musulmani integralisti hanno l'obiettivo di smantellare laitaliana. Sono ignoranti, non conoscono nean che il significato deidel Corano. Fanno la jihad perché sono comandati da alcuni personaggi che fanno politica. È un movimento politico, economico e sociale.