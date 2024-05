Verrà dal Mercato unico la ripresa economica dell’Ue? L’analisi di Zecchini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 25 maggio 2024) L’economiasta faticosamente uscendo da una debole fase congiunturale, che ha segnato un crescente ritardo rispetto all’espansione dell’economia americana. L’economia italiana non fa eccezione a questa lenta, sebbene abbia mostrato dall’inizio del decennio una dinamica superiore a quella dei maggiori partner nell’area dell’euro. Per l’anno in corso la Commissione europea prevede un’espansione del Pil dell’area dello 0,8% e dell’1,4% il prossimo anno, con un aumento lievemente più rapido in Italia dello 0,9% soltanto nel 2023. A confronto, l’economia americana appare crescere con stabilità pur in una fase di restrizione monetaria, lasciando prevedere un incremento del 2,4% nell’anno in corso dopo il 2,5% dello scorso anno. Un rallentamento congiunturale è scarsamente indicativo delle linee di tendenza dei redditi nazionali nel medio periodo, pur potendo incidere sul potenziale di crescita se si prolungasse per qualche anno, producendo una riluttanza delle imprese ad investire e delle famiglie a spendere, con possibili perdite di capacità produttiva.