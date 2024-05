Verona-Inter - ultima tappa di uno storico percorso | la strategia di Inzaghi

Si avvicina Verona-Inter, sfida valevole per l’ultima giornata di campionato e in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Bentegodi. Una passerella per entrambe le squadre, dopo aver ampiamente raggiunto i rispettivi obiettivi. inter-news

Verona-Inter chiuderà il campionato della Beneamata campione d’Italia. Per la partita che si giocherà domenica sera, Inzaghi cambierà otto giocatori rispetto all’1-1 contro la Lazio. La probabile formazione. FESTA E SERENITÀ ? Ultimo di campionato per Verona e Inter, che domenica sera chiuderanno la loro stagione al Bentegodi a partire dalle 20. inter-news

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con Inter Chat. IN VIDEO ? Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. inter-news

Inter, mercato Ecco le mosse di Oaktree. Vertice con Antonello e Marotta, poi Inzaghi - Inter, mercato Ecco le mosse di Oaktree. Vertice con Antonello e Marotta, poi inzaghi - La nuova proprietà si riunirà tra lunedì e martedì con la dirigenza per definire anche gli obiettivi di mercato ... fcinter1908

GdS - Oaktree-Inter per almeno tre anni: priorità al cammino in Champions. In arrivo un doppio vertice - GdS - Oaktree-Inter per almeno tre anni: priorità al cammino in Champions. In arrivo un doppio vertice - La seconda stella è già il passato. Questa idea potrebbe sembrare brutale, considerando l'eco dei festeggiamenti ancora presente e il campionato non ancora concluso, ma - secondo ... fcinternews

Inter, Inzaghi dopo Marotta: altro giro di “consultazioni” per Oaktree - Inter, inzaghi dopo Marotta: altro giro di “consultazioni” per Oaktree - Visualizzazioni: 2 Inter, dopo aver preso il controllo della società nerazzurra, il fondo Oaktree sta affrontando una serie di colloqui per conoscere la nuova realtà. Andiamo a vedere qui di seguito l ... calciostyle