Verona-Inter - statistiche a senso unico | confronto tra record e salvezza

(Di sabato 25 maggio 2024)è la partita che chiude il campionato per entrambe le squadre, con i nerazzurri che si preparano ad affrontare i gialloblu al Bentegodi, forti di unimpressionante proprio contro la squadra allenata da Marco Baroni. LA SFIDA – L’si prepara ad affrontare l’Hellasal Bentegodi, forte di unimpressionante contro i gialloblù. I nerazzurri hanno vinto le ultime sette partite di Serie A contro la squadra allenata ora da Marco Baroni e non perdono in trasferta contro di loro dall’introduzione dei tre punti a vittoria nel 1994/95, con nove vittorie e tre pareggi su 12 incontri.-Hellas, trae traguardi vicini– Il, pur avendo raggiunto laper la quinta stagione consecutiva, ha subito gol in tutte le ultime 25 partite contro l’. L’ultima volta che i gialloblù hanno mantenuto la porta inviolata contro i nerazzurri risale al 9 febbraio 1992.