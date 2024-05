Verona-Inter - si apre una nuova era | una prima volta storica

(Di sabato 25 maggio 2024) È in programma domani alle ore 18, gara che chiuderà il campionato di entrambe le squadre. Per la squadra nerazzurra si tratta di unae dell’apertura di una vera e propriaera.ERA – Il 22 maggio, tre giorni fa, Oaktree ha ufficialmente preso possesso dell’, rilevando la società dalla famiglia Zhang dopo l’inadempienza nel rendere il prestito elargito tre anni fa.ndo così, di fatto, unaera per il club, che per lanella storia è di proprietà statunitense. Mentre si cerca di capire quella che sarà la strategia del fondo californiano, nonché i passi burocratici – tra cui la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e del nuovo presidente – bisogna subito pensare anche al campo. In quella che, per fortuna, non è una gara decisiva contro il: siunaerarappresenta infatti la primissima partita della proprietà Oaktree.

