Verona-Inter sarà storia | l’esordio di Oaktree nasce sotto due stelle

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024)si sfideranno nella giornata di domenica nell’ultima gara del campionato di Serie A, in occasione della qualefarà il suo esordio da proprietario della società nerazzurra. IL BATTESIMO – Ile l’concluderanno la propria stagione di Serie A nel match di domenica sera. Per i nerazzurri l’ultima sfida del campionato rappresenterà l’occasione per onorare un epilogo della stagione che coinciderà condida proprietario del club meneghino. L’obiettivo della squadra allenata da Simone Inzaghi è quello di concludere al meglio un’annata storica sul piano del gioco, delle statistiche e dei trionfi conseguiti.: parte l’eracon un piano ben definito! IL PIANO – Dopo la conclusione del match tra, con cui si determinerà il termine della stagione nerazzurra nel suo complesso, l’attenzione della società andrà a focalizzarsi in maniera preminente sul tema del calciomercato.