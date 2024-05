Verona-Inter - programma definito! Oaktre - debutto e missione – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024)è la partita valevole per l’ultima giornata di campionato, più che altro una passerella sia per l’una che per l’altra squadra. I veneti infatti hanno raggiunto la salvezza e domani festeggeranno con i tifosi mentre i nerazzurri sono Campioni d’Italia. Intanto Paventi su Sky Sport svela ilsarà l’ultimo ballo dei Campioni d’Italia che chiudono la loro trionfale stagione al Bentegodi contro i gialloblù di Marco Baroni, che a loro volta festeggeranno la salvezza. Intanto, la squadra di Simone Inzaghi si è allenata al mattino e si ritroverà domani per la partenza come raccontato da Andrea Paventi: «Qui ad Appiano Gentile non è rimasto nessuno, i giocatori dopo l’allenamento mattutino sono tornati dalle rispettive famiglie e domani mattina si ritroveranno per la partenza in pullman direzione, dove andrà in scena l’ultima recita dell’nonché la prima die».