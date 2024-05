Verona-Inter - probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Bologna, 25 maggio 2024 - Si chiude il campionato disenza più particolari obiettivi. I nerazzurri hanno festeggiato la seconda stella, gli scaligeri hanno invece ottenuto la settimana scorsa la salvezza matematica con la vittoria di Salerno. Simone Inzaghi e Marco Baroni hanno compiuto due autentiche imprese sportive. L’campione d’Italia ha dominato la contesa in lungo e in largo, con gioco, idee, proposta calcistica e un divario amplificato da febbraio in avanti, con una accelerazione impressionate nel 2024. Ilsi è salvato partendo da una condizione quasi disperata, ovvero cedendo diverse pedine a gennaio per ragioni di bilancio, e affidandosi all’arrivo di giocatori semi sconosciuti ma bravi, guidati da un allenatore capace di tenere la barra dritta quando tutti lo davano per spacciato. Sembrava una retrocessione certa quella del, quantomeno a detta di molti, invece c’è stato un girone di ritorno entusiasmante e una permanenza in A meritatissima.