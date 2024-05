Verona-Inter - l’ultimo ballo diventa il primo | l’era Oaktree inizia così!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Dall’epilogo al principio:chiude il cerchio della seconda stella e apre quello della nuova era. La squadra di Simone Inzaghi ha un motivo in più vincere domani sera. FINE – Salutare una stagione calcistica è sempre un passo difficile da compiere. Quando poi l’annata è altamente soddisfacente e trionfante come quella che sta per concludersi in casa nerazzurra, allora la faccendaancora più complicata., in scena domani sera allo Stadio ‘Bentegodi’, metterà il punto al magnifico percorso che ha portato la squadra di Simone Inzaghi alla conquista del ventesimo scudetto. L’obbiettivo per gliisti della seconda stella sarà certamente quello di completare la stagione 2023/2024 nel miglior modo possibile. Una vittoria, anche se concretamente non rilevante (al netto di un dato da dover preservare) ai fini della classifica, sarebbe il giusto epilogo per onorare fino in fondo la corsa praticamente inarrestabile degli uomini di Inzaghi in campionato.