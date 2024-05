Verissimo - ospiti puntate oggi e domani sabato 25 maggio e domenica 26

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – Gigi D’Agostino, il ‘capitano’ della musica dance, ospite dinella puntata di25. Il dj, alla prima intervista per la tv italiana, è rimasto a lungo fermo per una malattia prima di tornare in pista. Quindi, nella trasmissione di, Silvia Toffanin intervista il super modello britannico David Gandy. In studio, spazio a Elettra Lamborghini che ha appena compiuto 30 anni. Spazio a Carolyn Smith e Carolina Marconi, protagoniste negli ultimi anni della lotta contro il cancro. Infine, un aggiornamento sullo stato di salute di Costantino Vitagliano, alle prese con una patologia autoimmune. La puntata di26, è interamente dedicata a Amici, il talent show di Maria De Filippi, che si è conclusoscorso con ascolti record. Riflettori su Sarah, la cantante vincitrice assoluta di questa edizione. Spazio alla ballerina Marisol, vincitrice del premio di categoria.