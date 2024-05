Verissimo di Silvia Toffanin - gli ospiti di sabato 25 e domenica 26 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 25 maggio 2024) Ultimo doppio appuntamento di stagione con, il rotocalco televisivo di successo condotto dasu Canale 5. Ecco tutti glie le anticipazioni di25 e26, glidi2525dalle ore 16.30 su Canale 5 al via l’ultimo weekend stagionale in compagnia di “”, condotto da. Per l’ultima puntata diospite in studio Gigi D’Agostino protagonista di una intervista imperdibile. Il capitano della musica dance, rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un grave problema di salute, è finalmente tornato per far ballare tutti i suoi fan! Spazio poi all’intervista esclusiva al super modello britannico David Gandy, protagonista dell’iconico spot di Dolce & Gabbana! E ancora: in studio Elettra Lamborghini reduce dal suo compleanno per i 30 anni. In studio anche Carolyn Smith e Carolina Marconi per raccontare il loro percorso contro la malattia.