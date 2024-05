Verdi e Sinistra italiana all’attacco | L’ospedale viene depotenziato

(Di sabato 25 maggio 2024) Un’inversione di rotta, e anche netta: è quanto serve alla sanità picena secondo, alleati alle elezioni europee che ieri mattina hanno presentato i propri candidati nella circoscrizione del Centro Italia, cioè l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino e l’assessore al comune di Pergola Sabrina Santelli. Assieme a loro il capogruppo in consiglio deiPaolo Canducci, Gianluca Carrabs della direzione nazionale Europa Verde e Giorgio Mancini, referente di. L’incontro è subito cominciato in quarta, con Canducci che ha nuovamente attaccato la gestione sanitaria della provincia picena: "L’ultima notizia – ha affermato il consigliere – è che il Punto unico di accesso di via Romagna verrà trasferito al corpo F delper formare il Centro operativo territoriale, utilizzando lo stesso personale esistente, di per sé insufficiente. Da un lato si dice che si vuole sgravarecon la medicina territoriale e dall’altro questi servizi vengono svolti da personale già impiegato in altre mansioni".

Concludere l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange con una cerimonia da organizzare il prossimo giugno in occasione della presenza in Italia della moglie di Assange, la signora Stella Moris. italiasera

“Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni, incluso il saluto romano, usuali al disciolto partito fascista è punito con l’arresto fino a tre mesi”. Così un emendamento dei deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Devis Dori e Filiberto Zaratti – presentato al pacchetto sicurezza in discussione nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera – propone di riscrivere l’articolo 5 della legge Scelba, aggiungendo un inciso che esplicita la punibilità a titolo di “manifestazione fascista” del braccio teso esibito dai militanti di estrema destra alle commemorazioni delle vittime nere degli anni di piombo (e non solo). ilfattoquotidiano

I partiti di centrosinistra non si mordono più come al solito, per fortuna, e sperano che la sospensione delle liti adolescenziali paghi alle urne - I partiti di centrosinistra non si mordono più come al solito, per fortuna, e sperano che la sospensione delle liti adolescenziali paghi alle urne - I partiti di centrosinistra non si mordono più come al solito, per fortuna, e sperano che la sospensione delle liti adolescenziali paghi alle urne ... linkiesta

Marsala, PD e Giovani Democratici in piazza per le firme sul salario minimo - Marsala, PD e Giovani Democratici in piazza per le firme sul salario minimo - Questa sera il Partito Democratico e i Giovani Democratici di Marsala in piazza della Vittoria dalle 19:00 alle 23:30, per ... tp24