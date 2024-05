Ventesima tappa Giro d’Italia 2024 | Pogacar re a Bassano

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 25 maggio 2024) Tadejnon ha tradito le attese dominando anche sul Monte Grappa. La maglia rosa conquista la, da Alpago adel Grappa di 146 km, mettendo cisì il punto esclamativo sulla corsa rosa. Nulla fare per Valentine Paret-Peintre, giunto secondo davanti a Martinez.: LA CRONACA Pochi chilometri dopo l’inizio, ed ecco la prima fuga propiziata da Lorenzo Germani e Davide Bellerini, ai quali ben presto si aggiungono Nicola Conci, Jimmy Jansssens, Henok Mulubrhan, Ruben Fernandez, Andrea Vendrame, Edward Theuns, Pelayo Sanchez e Alessandro Tonelli In grado di guadagnare quattro minuti sul gruppo, i battistrada si sono sfilacciati sulla salita del Monte Grappa, lasciando al comando Janssen, Mulubrhan e Sanchez, seguiti da Tonelli, Vendrame, Fernandez e Conci. Nella discesa del Grappa soltanto Sanchez e Tonelli sono riusciti a resistere ai tentativi di allungo di Pellizzari, prima che quest’ultimo subisse la rimonta di, capace di allungare sul tratto più duro della salita andando a vincere per distacco.