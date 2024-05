Venezia | sequestrato il tesoro della borseggiatrice

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 25 maggio 2024) Il. Quello accumulato derubando cittadini e turisti di. Ammonta ad almeno 200mila euro. E’ quanto ha ottenuto con borseggi e furti. Denaro poi investito in terreni e abitazioni. Il questore Gaetano Bonaccorso ha applicato per la prima volta una misura preventivaSorveglianza speciale di un anno e sei mesi con il sequestro dei beni nei confronticriminale che ha sfruttatocome territorio di caccia. Caccia avviata nel 2017, così come hanno appurato le indagini. La donna non risulta censita all’Inps né titolare di redditi legittimi: una catena che gli inquirenti hanno ricostruito per arrivare a mettere a segno il sequestro. In base alla sorveglianza speciale, una misura restrittivalibertà, l’indagata non dovrà frequentare pregiudicati, e avrà l’obbligo di cercare un’occupazione stabile e rispettare gli orari di permanenza in casa.