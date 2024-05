(Di sabato 25 maggio 2024) La giunta comunale amplia l’offerta per celebrare matrimoni e unioni civili al prezzo di 10 mila euro (scontato a metà per i residenti).

VENEZIA - Oltre 80mila visitatori si sono registrati per arrivare oggi a Venezia. Solo uno su dieci circa ha pagato il ticket, tutti gli altri sono per qualche ragione esenti (perché veneti,. ilgazzettino

Venezia, dieci nuove location a pagamento per le nozze. E c’è anche il palazzo restaurato dal sindaco - venezia, dieci nuove location a pagamento per le nozze. E c’è anche il palazzo restaurato dal sindaco - La giunta comunale amplia l’offerta per celebrare matrimoni e unioni civili al prezzo di 10 mila euro (scontato a metà per i residenti) ... repubblica

Il Comune di Venezia punta al business dei matrimoni: «Occasione turistica» - Il Comune di venezia punta al business dei matrimoni: «Occasione turistica» - dieci location individuate per aumentare l'offerta: c'è anche la Scuola Grande della Misericordia, in concessione a una società di proprietà del sindaco Brugnaro (ma ora gestita da un "blind trust") ... veneziatoday

Venezia, Colorificio San Marco rivoluziona il suo quartier generale: piano da 35 milioni di euro e 5 anni di lavori - venezia, Colorificio San Marco rivoluziona il suo quartier generale: piano da 35 milioni di euro e 5 anni di lavori - Il gruppo attivo nelle pitture e nelle vernici per l’edilizia ha presentato il piano di restyling della sua sede: nuova viabilità, struttura logistica automatica e una piazza da6.200 metri quadrati.I ... corrieredelveneto.corriere