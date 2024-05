Vela | scelto l’equipaggio olimpico del 470 misto - Elena Berta e Bruno Festo a Parigi

(Di sabato 25 maggio 2024) La coppia formata da, sesti classificati quest’anno agli Europei, a rappresentare l’Italia a2024 nel 470. Ecco le parole dei due azzurri. “Questo per me è un momento di grandissima gioia. Sono stati anni di grandi rivoluzioni, scommesse e soprattutto sacrifici. È stato un percorso difficile e in salita che abbiamo affrontato con tanta serietà e determinazione. Costruire un equipaggio nuovo e renderlo competitivo in poco tempo non è mai facile ma consiamo stati molto uniti e non abbiamo mai mollato. Questo è il mio orgoglio più grande oggi.sarà la mia terza Olimpiade. Un ringraziamento speciale va alla Federazione, al presidente Francesco Ettorre, al direttore tecnico Michele Marchesini, al mio circolo, il Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare e al mio gruppo di lavoro per il loro incessante supporto”, le parole di. “Per me è un grande risultato, frutto di tanto lavoro e tanti sacrifici.

Tennistavolo. Titoli regionali al centro federale di San Felice. Ori per Lorenzo Rettighieri ed Elena Ferretti - Tennistavolo. Titoli regionali al centro federale di San Felice. Ori per Lorenzo Rettighieri ed elena Ferretti - Lo scorso fine settimana a San Felice sul Panaro si sono assegnati i titoli regionali giovanili di tennistavolo. Lorenzo Rettighieri e elena Ferretti si sono distinti, conquistando diversi titoli nell ... ilrestodelcarlino

Elena Coveri, Linda Martelli e Alberto Fabbri dominano ai regionali di nuoto per Esordienti - elena Coveri, Linda Martelli e Alberto Fabbri dominano ai regionali di nuoto per Esordienti - Continuano a collezionare medaglie i più giovani nuotatori del Nuoto Sub Faenza: dagli ultimi due weekend di qualifiche al Campionato regionale estivo per Esordienti B ed Esordienti A (CREB – CREA) an ... ravennawebtv

Nuoto Sub Faenza: Elena Coveri, Linda Martelli e Alberto Alpi dominano ai regionali di nuoto per Esordienti foto - Nuoto Sub Faenza: elena Coveri, Linda Martelli e Alberto Alpi dominano ai regionali di nuoto per Esordienti foto - Continuano a collezionare medaglie i più giovani nuotatori del Nuoto Sub Faenza: dagli ultimi due weekend di qualifiche al Campionato regionale estivo per ... ravennanotizie