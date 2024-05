Vela - la Coppa Italia parla triestino Sono già tre gli equipaggi sul podio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Ladiclasse 420 nelle acque anconetane: con altre tre prove disputate ieri è entrata nel vivo la terza e ultima tappa diorganizzata dalla Sef Stamura. Dopo cinque prove utili sulle sei disputate, infatti, i protagonisti cominciano a delinearsi in modo abbastanza netto, con tresulprovvisorio tutti provenienti da Trieste. "Le regate sisvolte in condizioni eccellenti, sole, limpido, brezza sugli 8-9 massimo 10 nodi – ha commentato appena rientrato il caposezionedella Sef Stamura, Giuseppe Mascino –. Abbiamo avuto anche oggi vento da levante, campo di regata assolutamente regolare, tutto è filato liscio, senza nessun intoppo". Nella classifica dei 420 sempre al comando la coppia mixed della Svbg di Trieste composta da Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio, vicecampioni del mondo in carica (5-1-2 oggi), seguiti da Kim Francesco Magnani e Noè Magnani dello Yacht Club Adriaco, sempre di Trieste, fortissimi oggi (1-2-1), terzi Anastasia Mutti e Lorenzo Centuori (3-1-5) della Pietas Julia di Duino Aurisina.